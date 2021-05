Una cantante italiana ha vinto The Voice in Francia / VIDEO

È l'italiana Margherita Davico la vincitrice dell'ultima edizione della versione francese di "The Voice". La finale della decima edizione del talent show è andata in onda sulla tv francese ieri sera, proprio mentre in Italia si svolgeva la finale della ventesima edizione di "Amici", vinta dalla ballerina Giulia Stabile. Marghe, così come ha deciso di farsi chiamare la cantante a "The Voice", ha conquistato un posto nella finalissima a due duettando con i London Grammar su "Wasting my young years", scontrandosi poi con Jim Bauer: il pubblico ha deciso di premiarla con il 68% delle preferenze.

Supportata da Florent Pagny, star del pop francese che siede sulla poltrona di "The Voice" dal 2012, nelle varie puntate del programma la 22enne Marghe ha conquistato il pubblico con le sue cover di "Don't start now" di Dua Lipa, "Nature boy" di Nat King Cole e "(You make me feel like) A natural woman" di Aretha Franklin.

Nel 2017 un altro italiano ci era andato vicino: arrivato in finale, Nicola Cavallaro si classificò quarto all'edizione francese del talent (un paio d'anni prima il suo collega Andrea Faustini ci era classificato terzo a "X Factor" nel Regno Unito). Con la vittoria a "The Voice" la cantante si è aggiudicata un contratto con Universal per registrare il suo primo album. Nata a Tananarive (Madagascar), da papà imperiese e mamma malgascia, Margherita Davico vive in Francia da cinque anni.

In Italia l'ultima edizione di "The Voice", format che nella Penisola ha debuttato nel 2013, è andata in onda nel 2019. Le sei edizioni del talent sono state vinte da - nell'ordine - la cantante albanese Elhaida Dani (poi presa sotto la sua ala protettiva da Riccardo Cocciante, che l'ha scelta anche come protagonista del suo "Notre Dame de Paris"), Suor Cristina, Fabio Curto, Alice Paba (nel 2017 a Sanremo con Nesli con "Do retta a te", eliminati prima della finale), Maryam Tancredi e Carmen Perri. Lo scorso anno è andato in onda su Rai1, con la conduzione di Antonella Clerici, lo spin-off "The Voice Senior", in cui i concorrenti avevano tutti un'età superiore a 50 anni: ha vinto il 60enne Erminio Sinni.