Test in discoteca a Gallipoli per 2 mila persone: entreranno solo con il green pass

Il prossimo 5 giugno la discoteca Praia di Gallipoli ospiterà un test per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche.

2 mila persone accederanno al locale all'aperto con il green pass (certificato vaccinale, tampone o attestato di guarigione) e all'uscita si sottoporranno al tampone: "Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia", ha fatto sapere Maurizio Pasca, presidente della Silb-Fipe, associazione italiana imprese ed intrattenimento, al lavoro anche su un protocollo sanitario per la riapertura vera e propria in modalità covid-free (prevede che nelle discoteche bisognerà indossare la mascherina ma non sarà necessario il distanziamento fisico. Un altro esperimento si svolgerà invece al Fabric di Milano, discoteca al chiuso: "Al governo e al Commissario Figluolo offriamo la nostra disponibilità ad organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi, affinché nella campagna di vaccini possano essere raggiunti sempre più giovani. Serviranno gazebo e spazi esterni, ma se il governo lo ritenesse opportuno ne potremmo discutere. Noi siamo disponibili: prima si vaccinano tutti, prima si torna alla normalità, ognuno deve dare il suo contributo", ha commentato lo stesso Pasca.