Bruce Springsteen, ultimo concerto a Milano nel 2022?

"Waitin' on a sunny day... Come potrebbe essere la giornata dell'estate 2022 in cui Bruce Springsteen saluterà l'Europa con l'ultima data del suo possibile e attesissimo tour": lo scrive oggi sul suo account Facebook ufficiale l'assessore alla cultura del comune di Milano, Filippo Del Corno. Tutto già deciso e definito, dunque? Il Boss di nuovo in concerto a San Siro nell'estate del prossimo anno? Macché: per ora solo un wishful thinking.

Prosegue infatti l'assessore: "Una serata eccezionale non solo per la straordinaria qualità musicale con cui the Boss tradizionalmente ripaga i suoi fan, ma perché potrebbe essere proprio Milano la città, tanto amata e che tanto lo ama, dove l'artista suggella la sua ultradecennale storia di reciproca passione con il pubblico europeo. In queste settimane in cui si stanno definendo i calendari della ripresa di attività dei grandi eventi concertistici per un futuro nuovamente sicuro anche per stadi e arene, scrivere già con pennarello indelebile la data di Springsteen a Milano sarebbe un bellissimo segnale di fiducia, non solo per tutti coloro che lo ammirano, ma per la città intera".

Springsteen non si esibisce dal vivo in Italia da cinque anni. L'ultimo concerto tenuto dal rocker nella Penisola fu quello che il 16 luglio del 2016 lo vide esibirsi al Circo Massimo di Roma, dopo i due show tenuti pochi giorni prima proprio sul palco della Scala del Calcio, dove il 21 giugno del 1985 ebbe inizio l'intenso legame tra il Boss e l'Italia.

Bruce Springsteen ha pubblicato lo scorso ottobre il suo nuovo album, "Letter to you". Questa settimana, ricevendo il Woody Guthrie Prize 2021, ha svelato di avere già idee per un altro disco: "La California ha avuto un'enorme influenza su alcuni dei miei ultimi scritti, attraverso i miei anni '90, fino agli anni 2000, e anche ora, su un disco che uscirà presto che sarà ambientato in gran parte ad Ovest. Sono stato molto coinvolto nel raccontare quelle storie del West con il mio lavoro", ha detto il cantautore.