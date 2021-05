Dolcenera, lo sfogo: "La mia dignità non permette giochetti di potere"

Ferma discograficamente all'Ep "Regina Elisabibbi", che nel 2018 la vide incidere le sue cover piano e voce di pezzi trap come "Caramelle" della Dark Polo Gang, "Sciroppo" di Sfera Ebbasta e DrefGold e "Mmh Ha Ha Ha" di Young Signorino, originariamente pubblicate su YouTube, nel giorno del suo 44esimo compleanno Dolcenera pubblica su Instagram un lungo sfogo in cui racconta i motivi del suo stop. Tra le altre cose, la cantautrice pugliese, salita alla ribalta vincendo nel 2003 il Festival di Sanremo tra i giovani con "Siamo tutti là fuori" e poi conquistando il pubblico mainstream nel 2005 con la vittoria della seconda edizione del reality show "Music Farm", scrive:

"Alla mia serietà a volte così poco permissiva, alla mia dignità lavorativa che non permette giochetti di potere di qualsiasi tipo, alla mia coerenza isolata che non insegue mode, alla mia essenza che odia dover esserci sempre se non ha qualcosa di interessante da dire, alla mia ricerca creativa che si obbliga a sorprendermi sempre, alla mia solitudine ispirante, alla mia musica e alle mie parole fuori dal coro, al mio sogno che tende sempre alla bellezza assoluta, al mio daimon sempre puntuale a disegnare la strada da inventare e poi tracciare, alla mia severità così pretenziosa con me stessa".

Poi Dolcenera, vero nome Emanuela Trane, aggiunge:

"È stato un anno difficile che ha fatto soffrire ma anche riflettere: un fermo amministrativo che ha portato inesorabilmente al coraggio del cambiamento. E proprio in un'epoca di non-incontro, la mia vita, per caso o per istinto, si è incrociata, anche se per ora solo virtualmente, con quella di altre persone per abbandonare, in ambito lavorativo, la costrizione della solitudine e finalmente abbracciare la stima, l'affetto, le indiscusse capacità, gli ideali che possano dare maggior vigore alla musica di Dolcenera. È nato un team non solo stimolante per la composizione musicale e scrittura del testo di nuove canzoni, ma che pretende di ritornare alla mia anima animale e primordiale che evoca puntualmente la mia voce con tutte le sue sfumature rock blues".

L'ultimo album di inediti della cantautrice, "Le stelle non tremano", è uscito nel 2015, tornato poi nei negozi all'inizio del 2016 in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo con "Ora o mai più (Le cose cambiano)": si classificò quindicesima su venti partecipanti. Sempre nel 2016 partecipò al talent show di Rai2 "The Voice" come coach.