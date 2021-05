AC/DC: ora anche un podcast per raccontare le curiosità di 'Power up'

Gli AC/DC continuano a tenere accesi i riflettori sul loro ultimo album in studio, "Power up", uscito lo scorso novembre. Stavolta lo fanno con un podcast tutto incentrato sulle curiosità legate alla genesi del successore di "Rock or bust", che ha riportato la leggendaria rock band australiana sulle scene dopo sette anni di silenzio discografico. Negli episodi del podcast a guidare gli ascoltatori è la voce di Angus Young, rimasto ormai negli AC/DC l'unico membro fondatore della band, dopo il ritiro e la scomparsa di Malcolm Young.

I primi due episodi del podcast, che si intitola semplicemente "AC/DC Behind the scenes", sono già disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Il primo è dedicato a "Realize", uno dei singoli estratti fino ad oggi da "Power up". L'altro è invece dedicato a "Shot in the dark", la canzone che il 7 ottobre scorso ha segnato di fatto il ritorno in pompa magna degli AC/DC, un mese prima dell'uscita di "Power up".

Gli altri episodi del podcast saranno pubblicati nelle prossime settimane.