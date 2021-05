Secondo un tabloid britannico la musica metal farebbe ingrassare

Secondo quanto riportato da “Loudwire”, in un articolo del quotidiano britannico Daily Star è stata trattata la teoria secondo cui ascoltare musica metal e hard rock farebbe ingrassare e che chi ascolta questo genere di musica sarebbe più propenso a fare scelte alimentari sbagliate. Come segnalato dal magazine musicale, l’articolo del tabloid è stato ripreso a margine di una puntata del programma televisivo inglese “Jeremy Vine” e non è presente sul sito della pubblicazione.

Il titolo del pezzo, secondo la cui teoria la musica che ascoltiamo influenzerebbe le abitudini alimentare di una persona, reciterebbe: “Metal makes us all heavy — Loud rock linked to craving fatty foods” ( “Il metal ci rende tutti pesanti - Il rock rumoroso è legato al desiderio di cibi grassi”). Secondo l'articolo ciò che si ascolta influenzerebbe le abitudini alimentari di una persona, sottolineando che la musica più dura spingerebbe l’ascoltatore a lasciarsi andare così tanto da voler rimpinzarsi di cibi grassi. D’altro canto, la musica classica incoraggerebbe gli ascoltatori a compiere scelte alimentari più moderate e sensate.

Mossi dal contenuto curioso dell’articolo del Daily Star, al “Jeremy Vine” hanno deciso di discutere della teoria a margine della puntata dello scorso 10 maggio (il cui video è disponibile a questo link) e la presentatrice Storm Huntley ha affermato a riguardo: “Io sono più orientata verso il pop e la musica R&B, ma non è qualcosa che mi faccia venire voglia di mangiare l'insalata.

Anzi, penso che non ci sia niente che mi faccia venire voglia di mangiarmi una bella insalata”. Intervenendo il padrone di casa ha detto: “Potrebbe essere più legato allo stereotipo secondo cui persone piuttosto robuste siano attratte dalla musica heavy metal piuttosto che il contrario. Credo che la musica che ci faccia venire voglia di mangiare dell'insalata debba essere ancora scoperta”.