Green Day, sui social l'anteprima di una nuova canzone: video

A distanza di quasi tre mesi dall’uscita del loro ultimo singolo, “Here comes the shock”, i Green Day - la cui presenza nel cartellone del Firenze Rocks è confermata anche per l’edizione 2022 del festival, rinviato per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia da Coronavitus - hanno condiviso sui loro canali social l'anteprima di una nuova canzone.

In un video dallo studio di registrazione, pubblicato su Instagram da Billie Joe Armstrong e soci e accompagnato da una didascalia con una serie di emoji a forma di occhi, è infatti possibile vedere il frontman della band californiana al lavoro su nuova musica e ascoltare un estratto di un brano inedito.

“Bell’intro”, si sente dire nella clip dal cantante e chitarrista della formazione di “Dookie”, che appare poi in camera mostrandosi con la barba e i capelli biondi.

Oltre che dopo il singolo “Here comes the shock”, questo piccolo assaggio di una nuova canzonefa seguito al tredicesimo album in studio dei Green Day, intitolato "Father Of All…" e uscito a febbraio 2020, e il progetto solista di Billie Joe Armstrong, “No fun mondays” dello scorso novembre.

A margine di una serie di interviste il frontman del gruppo statunitense ha più volte rivelato di aver lavorato molto su nuova musica negli ultimi mesi. "È possibile che il nuovo materiale arrivi molto prima del previsto: potremmo realizzare un EP, un disco vero e proprio o forse solo una nuova canzone, abbiamo diverse opzioni. La questione è solo aspettare che arrivi il momento giusto”, aveva fatto sapere Billie Joe Armstrong durante una chiacchierata con il New Musical Express. A proposito dei nuovi pezzi, aveva poi detto: “Nei nuovi brani che sto componendo il tono è molto più autoironico e divertente. Questo non vuol dire che stiamo facendo un disco comico o roba simile. Da un lato è molto autobiografico e divertente, ma dall’altro, quando lo ascolti bene, puoi notare che c’è un certo tipo di commento sociale in questi testi”.