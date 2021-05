Roberto Angelini dopo lo sfogo per la multa da 15 mila euro: ‘Non insultate la ragazza’

A seguito del post pubblicato ieri sul proprio profilo Facebook, attraverso il quale Roberto Angelini ha raccontato della denuncia di un'amica alla Guardia di Finanza che gli è costata 15 mila euro, il cantautore romano è tornato sulla vicenda riguardante la sua attività come ristoratore con un nuovo messaggio condiviso sempre sui social.

“Ho scritto un post di pancia. E forse avrei potuto evitarlo. Mi dispiace però leggere insulti verso la ragazza e mi rendo conto di essere in una posizione privilegiata. Non avevo previsto tutto questo”, si legge nel post pubblicato questa sera dal 45enne artista, attualmente membro della band di "Propaganda Live", programma televisivo condotto su La7 da Diego "Zoro" Bianchi. E ancora: “Per favore non insultatela più, mi fa sentire in colpa, quando in realtà vorrei tenermi l’incazzatura ancora per un po’. C’è qualcuno di voi che si voleva attivare per un crowdfunding, altri che mi scrivono che verranno in massa al ristorante per sostenermi… Io vi ringrazio di cuore ma no, non fate nulla. Se vi andrà, quando riaprirà, sarete i benvenuti”.

A conclusione del post, Roberto Angelini ha poi ricordato che oggi - 14 maggio - ha visto la luce il suo nuovo singolo, intitolato “L'Era Glaciale” e prodotto da Gigi Canu e Marco Baroni dei Planet Funk. Il brano è la terza anticipazione, dopo le canzoni “Incognita" e “Condor", estratta dal prossimo album di inediti dell’artista, da molti ricordato per la hit “Gattomatto" del 2003.