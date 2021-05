St. Vincent: "Sono ossessionata dalla musica da quando avevo 10 anni"

Non è la prima e non sarà neppure l'ultima che un artista ringrazia la propria buona stella di avere avuto in dono un particolare talento per la musica. All'elenco di quanti hanno dichiarato che senza la musica "probabilmente sarebbe morta" si é aggiunta St. Vincent. Anne Erin Clark, questo il vero nome della musicista statunitense, è davvero molto "grata" che lo scrivere canzoni le venga così facilmente ed ammette di essere "molto fortunata" a fare musica per vivere.

Ha dichiarato ai microfoni di BBC Music: "Sono grata di averlo... probabilmente sarei morta. Morta letteralmente o morta dentro... Sono sicura che avrei avuto maggiore forza d'animo e avrei capito qualcosa. Ma lasciatemi solo dire che sono molto contenta. Sono molto fortunata di poter suonare musica per vivere".

A proposito del suo modus operandi lavorativo la 38enne musicista nata a Tulsa ha rivelato che le piace registrare musica sul telefono e pensa, inoltre, che più dei tre quarti di questo materiale sia perfettamente utilizzabile per i futuri album.

"Più lo faccio, meno mi sento come se avessi un qualsiasi tipo di controllo o di proprietà della musica e della sua origine. che è la cosa più soprannaturale che mai mi sentirete dire. direi che circa il 75% è in qualche modo utilizzabile, mentre il 25% sono frammenti. A volte, quando riascolto, non sono sicura di dove dovrebbe essere il beat, ma può essere piuttosto interessante.".



St. Vincent è "fissata" con la musica sin da quando era una ragazzina: "Mi sono resa conto di essere ossessionata dalla musica sin da quando ero molto giovane. Ha fatto qualcosa a me, e per me, che niente altro al mondo ha fatto. Sapevo che volevo averci a che fare, in qualche modo, da quando avevo nove o dieci anni. Ora è buffo, quando guardo altri bambini di 10 anni, penso: 'Wow, potrebbero sapere esattamente ciò che vogliono'. Non è folle? In un certo senso, nella mia narrazione ha perfettamente senso, poi guardando da fuori quanto è giovane un bambino di 10 anni, mi dico, 'Wow'".