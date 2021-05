Duran Duran: ai Billboard Music Awards presentano il nuovo singolo

Quest'anno i Duran Duran festeggiano i quaranta anni di attività e si esibiranno insieme al chitarrista dei Blur Graham Coxon dei Blur ai Billboard Music Awards, che si terranno il prossimo 23 maggio, presentando un nuovo singolo. Altri artisti che finora hanno confermato le loro esibizioni durante l'evento sono The Weeknd, Pink e BTS.



Come riporta il sito Consequence of Sound, i Duran Duran, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor con Coxon saranno presenti in streaming dalla Gran Bretagna.



Il singolo farà parte del nuovo album del

gruppo inglese per la cui pubblicazione non dovrebbe mancare molto. Il disco è stato lavorato e completato durante il lockdown dello scorso anno.



Parlando del nuovo album al magazine Vogue il mese scorso, il tastierista dei Duran Duran Nick Rhodes ha dichiarato: “Prima che scoppiasse la pandemia, un nuovo Duran Duran era quasi finito. Ci stavamo preparando a fare un sacco di spettacoli, come molti altri artisti, e abbiamo dovuto sospendere tutto". L'ultimo album della band, "Paper Gods" (leggi qui la recensione), risale al settembre del 2015.