Concerti, il nuovo calendario del tour di Dardust

Il tour di Dario Faini, in arte Dardust, 'Storm and Drugs live', a supporto del suo ultimo album " Storm and Drugs" (leggi qui la recensione), previsto in origine per l'aprile 2020, poi spostato a marzo 2021, è, infine, rimandato alla prossima estate secondo il seguente calendario:

19 giugno – Piazza del Popolo – Ascoli Piceno

11 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma (prima il 15/04/20 e il 27/03/21 allo Spazio Rossellini)

13 luglio – Flowers Festival – Torino (prima il 08/04/20 e il 17/03/21 all'Hiroshima Mon Amour)

16 luglio – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

22 luglio 2021 – Carroponte – Milano (prima il 09/04/20 e il 18/03/21 ai Magazzini Generali)

31 luglio 2021 – Parco Miralfiore – Pesaro

I biglietti già acquistati per le precedenti date di Roma, Torino e Milano rimangono validi per le nuove date, ma in ottemperanza alle attuali norme anticovid è necessario il ricollocamento in posti a sedere. Per procedere con le operazioni di ricolloco sarà necessario per la data di Roma inviare una mail a info@the-base.it con conferma di ordine o scansione del biglietto e info di acquisto entro e non oltre il 31 maggio 2021. Per la data di Torino inviare una mail a hma@hiroshimamonamour.org. Per la data di Milano inviare una mail a info@bpmconcerti.com con conferma di ordine o scansione del biglietto e info di acquisto entro e non oltre il 31 maggio 2021.

Chi volesse richiedere il rimborso per la data di Roma e di Milano potrà farlo presso il rivenditore autorizzato Ticketone entro e non oltre il 31 maggio 2021. Gli ulteriori titoli di ingresso per i concerti di Roma, Torino e Milano, saranno disponibili sul circuito ufficiale Ticketone a partire dalle ore 14.00 di lunedì 17 maggio.