Direttiva Europea Copyright, martedì 18 maggio un webinar di FEM

Avrà luogo il prossimo martedì 18 maggio alle ore 17, su Zoom e sul canale Facebook ufficiale di FEM, il webinar organizzato dalla Federazione Editori Musicali dedicato alla Direttiva Europea Copyright. Oggetto del dibattito, ovviamente, sarà il recepimento da parte del governo italiano delle nuove disposizioni stabilite a Bruxelles: in merito alla possibilità che la normativa possa rappresentare un cambiamento reale per la tutela dei diritti degli autori e dei titolari dei contenuti interverranno Stefania Ercolani, consigliere per i rapporti internazionali di SIAE, Stefano Longhini di RTI Spa, direttore gestione enti collettivi per la protezione del diritto d’autore, la managing director di PeerMusic Italy Francesca Trainini, il ceo di FIMI Enzo Mazza e il presidente di PMI Mario Limongelli. Moderatore dell'evento sarà il presidente di FEM Paolo Franchini.