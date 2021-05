80 volte Bob Dylan: le sue canzoni in versione italiana

Quando si parla di versioni italiane di canzoni di Bob Dylan, di solito si finisce per ricordare quelle incluse nei dischi di Fabrizio De André e di Francesco De Gregori (che alle canzoni di Dylan ha dedicato un intero album, "Amore e furto"); pochi ricordano un lavoro fondamentale dome "Dylaniato" di Tito Schipa Jr.(che abbiamo intervistato qui).

Ma ci sono molti altri interpreti italiani che si sono messi alla prova con le canzoni composte da Bob Dylan, e alcuni di essi sono anche abbastanza insospettabili. Qui di seguito, un elenco (quasi) completo.



1965 Don Backy, "Mr Tamburino" ("Mr Tambourine"), testo italiano di Mogol

1965 The Juniors con Gianni Pettenati, "Come una pietra che rotola" ("Like a rolling stone"), testo italiano di Mogol

1965 Michelino, "Ciò che voglio" ("All I Really Want To Do"), testo italiano di Mogol

NON REPERIBILE SU YOUTUBE

1966 I Camaleonti, "Non sperarlo più" ("If you gotta go"), testo italiano di Menegazzi/Serengay

1966 Luigi Tenco, "La risposta è caduta nel vento", ("Blowin' in the wind"), testo italiano di Mogol

1966 I Kings, "Bambina non sono io" ("It ain't me, babe"), testo italiano di Mogol

1966 I Kings, "La risposta" ("Blowin' in the wind"), testo italiano di Mogol

1967 Ricky Gianco, "Come una donna" (Just like a woman"), testo italiano di Mario Panzeri e Ricky Gianco

1967 I Nomadi, "Ti voglio" ("I want you"), testo italiano di Giorgio Calabrese

1968 I Dik Dik, "L'esquimese" ("Mighty Quinn"), testo italiano di Mogol

1969 Cristina Hansen, "Ma se tu vuoi partir" ("If you gotta go"), testo italiano di Mogol

1970 Giusy Balatresi, "Sei come sei" ("Lay lady lay"), testo italiano di Luigi Albertelli

1970 Bobby Solo, "Addio Angelina" ("Farewell Angelina"), testo italiano di Luigi Albertelli

1970 I Protagonisti, "Wigwam" ("Wigwam"), testo italiano di Oscar Avogadro

NON REPERIBILE SU YOUTUBE

1976 Adriano Pappalardo, "Ai miei figli che dirò" ("Knockin' on heaven's door"), testo italiano di Amerigo Cassella

2011 Vinicio Capossela, "La nave sta arrivando" ("When the ship comes in"), testo italiano di Vinicio Capossela