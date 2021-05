Zucchero, esce l'album “Inacustico D.O.C. & more”

E' uscito l'album di Zucchero “Inacustico D.O.C. & more”, che contiene tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” (leggi qui la recensione), pubblicato nel novembre 2019, oltre a una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in veste acustica.

Il disco è composto da 25 canzoni e sarà disponibile in formato doppio CD, triplo vinile, digitale e, in edizione limitata, anche in triplo LP autografato (solo per Amazon).

La copertina del disco, ritrae il musicista emiliano come fosse un personaggio di un quadro di Rembrandt, è stata realizzata da Paolo De Francesco da una foto di Daniele Barraco.

Tracklist:

CD1: “Spirito nel buio”, “Soul Mama”, “Cose che già sai” (feat. Frida Sundemo), “Testa o croce”, “Freedom”, “Vittime del cool”, “Sarebbe questo il mondo”, “La canzone che se ne va”, “Badaboom” (Bel Paese), “Tempo al Tempo”, “Nella Tempesta”, “My Freedom” (Bonus Track), “Someday” (Bonus Track) e “Don’t Let It Be Gone” (Bonus Track)

CD2: “Voci”, “Il suono della domenica”, “Blu”, “È un peccato morir”, “Dindondio”, “L’amore è nell’aria”, “È delicato”, “Ci si arrende”, “Wonderful life”, “Love is alla round?” e “Hai scelto me”

A seguito del persistere dell’incertezza sanitaria internazionale gli show di Zucchero sono riprogrammati nei mesi di aprile e maggio 2022.

Calendario:

25 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021)

26 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021)

27 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021)

29 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021)

30 APRILE 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021)

1 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021)

2 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021)

4 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021)

5 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021)

6 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021)

7 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021)

8 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021)

10 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021)

11 MAGGIO 2022 - ARENA DI VERONA (recupero data 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021)

I biglietti acquistati precedentemente restano validi per le nuove date corrispondenti. Per informazioni sui biglietti consultare il sito di Friends & Partners e Ticketone