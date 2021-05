Sesso sfrenato e droghe: i lati oscuri di Freddie Mercury, in un documentario

Cosa c'era nella mente di quello che è stato senza ombra di dubbio uno dei più grandi geni musicali della storia della musica rock per come l'abbiamo finora conosciuta? Il genio è Freddie Mercury e la risposta a questa domanda hanno provato a darsela i produttori e gli autori di "Freddie Mercury: Inside his mind", documentario sulla complessa psicologia del compianto frontman dei Queen che andrà in onda sulla rete televisiva americana Reelz questa domenica, 16 maggio alle 21 (in Italia saranno le 3 di lunedì).

Dal sesso sfrenato alle droghe: sulle crisi di Freddie Mercury, la cui scalata al successo è stata raccontata sul grande schermo da Bryan Singer nel 2018 con il pluripremiato "Bohemian Rhapsody", con Rami Malek nei panni del protagonista (vinse l'Oscar), gli autori del documentario hanno interpellato anche degli psichiatri. Ecco il trailer del documentario:

Alla realizzazione di "Freddie Mercury: Inside his mind" hanno partecipato, tra gli altri, amici d'infanzia del cantante, il suo storico assistente personale Peter Freestone e il road manager Peter Hince, che si sono lasciati intervistare dagli autori.