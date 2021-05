Gazzelle, rinviati al 2022 i concerti a Milano e Roma: nuova musica in arrivo

Slittano al 2022 i due concerti di Gazzelle a Milano e Roma in supporto all'album "OK" in programma per quest'estate. A comunicarlo è lo stesso cantautore romano con un post condiviso sui suoi canali social ufficiali: "Ci abbiamo sperato fino all'ultimo con tutto il cuore, ma purtroppo siamo costretti a spostare i concerti di luglio all'estate del 2022 per i motivi che ovviamente sapete. I biglietti rimangono disponibili e quelli già acquistati restano validi. Non preoccupatevi, ora m'invento qualcosa", scrive Flavio Pardini, questo il vero nome di Gazzelle. Le nuove date, dunque: 17 luglio 2022 al Milano Summer Festival all'Ippodromo Snai San Siro di Milano e il 22 luglio 2022 al Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle.

Nel frattempo Gazzelle fa sapere di essere tornato in studio di registrazione, al lavoro su nuovi brani che potrebbero arricchire la tracklist di "OK", uscito lo scorso febbraio dopo i singoli "Destri", "Lacri-ma", "Scusa" e "Belva". Il cantautore romano è tra gli ospiti dell'ultimo album del rapper milanese Rkomi, "Taxi driver": duettano su "Me o le mie canzoni", prodotta da Federico Nardelli (braccio destro di Gazzelle) insieme a The Night Skinny. L'album è uscito appena lo scorso 30 aprile.