Roberto Angelini in lacrime, multato per 15 mila euro: "Tradito da un'amica"

Cantautore e musicista, da molti ricordato per la hit "Gattomatto" (correva l'anno 2003), anche se dopo sono arrivati altri otto dischi tra album di inediti, progetti collaborativi ed Ep. Ma anche ristoratore. Roberto Angelini, che da anni è "capobanda" della resident band di "Propaganda Live", il talk show condotto su La7 da Diego "Zoro" Bianchi, ha raccontato sui social della denuncia di un'amica alla Guardia di Finanza che gli è costata 15 mila euro.

Il cantautore romano ha raccontato la vicenda, che ha a che fare relativamente con la musica e riguarda l'attività come ristoratore di Angelini, in un post pubblicato su Facebook, pubblicando anche un'immagine che lo ritrae in lacrime:

Roberto Angelini ha fatto sapere di essere prossimo a pubblicare un nuovo disco di inediti, anticipato dai singoli "Incognita", "Condor" e "Era glaciale", quest'ultimo in uscita venerdì, prodotto e scritto con Gigi Canu e Marco Baroni dei Planet Funk.