Boy George: "Mai avuto un addetto stampa che nascondesse i miei segreti"

Boy George sembra presissimo da "Karma Chameleon", questo il titolo provvisorio - che cita la hit dei Culture Club datata 1983 - del biopic sulla vita e sulla sua carriera del cantante, le cui riprese cominceranno la prossima estate a Londra. Ne ha parlato anche sul red carpet dei Brit Awards, che si sono svolti lo scorso martedì proprio nella capitale del Regno Unito, offrendo alcune anticipazioni sulla pellicola e sui suoi contenuti:

"Tutti i miei segreti sono pubblici. Non ne ho mai avuti, in realtà, di segreti: non ho mai avuto un addetto stampa che impedisse ai miei segreti di venire a galla. La verità è la cosa davvero più interessante, non credo ci sia bisogno di inventare storie. Chi mi interpreterà deve capire che interpreta me, non un caricatura".