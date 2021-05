Un ricordo di Ezio Bosso a un anno dalla morte

Un anno fa, il 14 maggio 2020, è morto all’età di 48 anni, il pianista, compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso. Malato da tempo, ex bassista degli Statuto, era attivo in molteplici forme nel campo musicale; si rivelò al grande pubblico con la sua performance al Festival di Sanremo 2016 - dove suonò il brano "Following a bird", incluso nel suo album "The 12th room", pubblicato nell'ottobre 2015. Lo vogliamo ricordare a un anno dalla sua scomparsa riproponendo alcune delle sue composizioni e interpretazioni. Partendo proprio da "Following a bird" nella versione di studio e poi in quella proposta sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

"Following a bird", in studio

"Following a bird", al festival di Sanremo 2016

"Tango triste"

"Sixth Breath, the Last Breath"

"Rain, in Your Black Eyes"

"Speed Limit, a Night Ride"

"Diversion, Street Kisses"

"Emily Dickinson, Who Cares About the Bluebird Sing?"