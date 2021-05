Victoria, la bassista dei Maneskin: "Mi ispiro a Kim Gordon dei Sonic Youth"

Victoria De Angelis, la 21enne bassista dei Maneskin, si racconta in un'intervista al magazine femminile "Elle" a pochi giorni dall'inizio dell'Eurovision Song Contest 2021, che vedrà la band romana rappresentare sul palco dell'Ahoy Arena di Rottardam l'Italia con "Zitti e buoni" (qui il video della versione acustica), il brano che ha permesso al gruppo di vincere il Festival di Sanremo.

Tra le altre cose, la musicista racconta la sua passione per Kim Gordon dei Sonic Youth, una delle sue principali ispirazioni:

Victoria ha poi raccontato di come il rock l'ha aiutata a trovare una sua identità:

"Soffrivo di certe rigide distinzioni tra maschile e femminile: a sei anni avevo proprio il rifiuto per tutte le cose 'da bambina': facevo skate, tenevo i capelli corti, mi vestivo da maschio. Non indossavo gonne, non perché non mi piacessero, ma per reclamare la chance di essere me stessa. Il rock ha incarnato quello slancio di libertà".

La bassista ha poi detto che la musica l'ha aiutata a superare alcuni traumi adolescenziali, affrontati anche con la terapia:

"Un tempo ero più insicura. [...] Le cose che mi fanno più soffrire ho imparato a non mascherarle. Attacchi di panico. Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C'era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo. Siamo un gruppo, siamo amici, viviamo tutto insieme. Però restiamo quattro persone diverse: ognuno di noi ha paure e ambizioni tutte sue. Questi traguardi, professionali e personali, li considero per prima cosa miei: è da quanto ero piccola che li sogno".