I Black Sabbath riletti con la slide guitar da Myles Kennedy: guarda il video

Mentre si avvicina la data di pubblicazione del secondo album solista di Myles Kennedy, intitolato “The Ides of March” e in uscita domani 14 maggio, il frontman degli Alter Bridge ha pubblicato la cover di “The mob rules” dei Black Sabbath.

Il 51enne musicista statunitense ha registrato un video per “Planet Rock” - riportato più avanti - in cui esegue il brano originariamente incluso nell’album “Mob Rules” del 1981, il secondo disco realizzato dalla band britannica insieme a Ronnie James Dio - chiamato a sostituire Ozzy Osbourne dopo la sua uscita dal gruppo, avvenuta nel 1979. L’artista ha deciso di proporre una propria versione di “The mob rules” cantando e suonando con la slide guitar.

Il nuovo disco di Myles Kennedy arriva sui mercati a tre anni di distanza da “Year of the tiger”, il primo progetto discografico registrato dal leader degli Alter Bridge senza la band di “Metalingus” e uscito nel 2018.

Kennedy - attualmente impegnato anche a realizzare un nuovo lavoro con i Conspirators in collaborazione con Slash dei Guns N' Roses - ha ultimato l'album "The ides of march” durante la quarantena. Nel corso del periodo di isolamento dettato dalla pandemia da Coronavirus il cantautore e chitarrista ha creato la struttura della sua seconda prova sulla lunga distanza solista, prima di ritrovarsi insieme al batterista Zia Uddin e il bassista/manager Tim Tournier - già presenti nel suo primo album - e registrare il disco in Florida con il produttore Michael “Elvis” Baskette.