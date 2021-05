Concerti, Zen Circus: annunciate le prime date per l’estate 2021

Gli Zen Circus, reduci dalla partecipazione al Concerto del Primo Maggio 2021, hanno annunciato le prime date della loro tourneé estiva battezzata “L’ultima casa accogliente tour”.

La prossima estate Andrea Appino e soci presenteranno dal vivo brani tratti dal loro ultimo album, “L’ultima casa accogliente”, e dal loro repertorio in occasione dei concerti in programma nei prossimi mesi di luglio e settembre che, come da comunica stampa, “si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-covid e degli specifici ordinamenti regionali vigenti”.

La band, che - come si legge dal post condiviso su Instagram e riportato più avanti - prossimamente comunicherà altre date, si esibirà il 3 luglio 2021 a Livorno presso Piazza Mazzini, il 10 Luglio a Torino per il Flowers Festival, il 13 luglio a Bologna a Nova, il 14 Luglio a Genova per il Balena Festival e il 15 Luglio a Gardone Riviera presso l’Anfiteatro del Vittoriale. Il gruppo tornerà a suonare dal vivo poi l’8 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 10 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). I biglietti per gli spettacoli sono già in vendita.

Il più recente progetto discografico degli Zen Circus, uscito lo scorso 13 novembre, è stato anticipato dal singolo “Appesi alla luna”, di cui la band ha registrato una versione live per Rockol. Ecco il video: