Gli Extraliscio annunciano il film ‘Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba’ e un tour

Arriva al cinema il film di Elisabetta Sgarbi dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola che, intitolato “Extraliscio - Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”, sarà distribuito nelle sale italiane come evento da Nexo Digital solo i prossimi 14, 15 e 16 giugno (l’elenco delle sale è disponibile su nexodigital.it a questo link). Le prevendite apriranno dal 27 maggio.

Ecco il trailer:

La pellicola dedicata alla band, tra gli artisti in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bianca Luce Nera” con Davide Toffolo con i Tre Allegri Ragazzi Morti, è stata presentata in anteprima alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra del Cinema di Venezia, al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, al Los Angeles Italia Film Fest. Ha ricevuto il Premio SIAE per il talento creativo, conferito a Elisabetta Sgarbi, e il Premio FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) a Mantova.

Ecco il poster di “Extraliscio - Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”:

Oltre al lungometraggio, una produzione Betty Wrong con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del MiC e sarà distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYMovies.it e Rockol.it, Mirco Mariani e compagni hanno annunciato un tour.

La tourneé, battezzata “È bello perdersi - tour d’Italie” e a supporto dell’ultimo album degli Extraliscio, intitolato “È bello perdersi” e pubblicato il 5 marzo 2021 dalla Betty Wrong Edizioni Musicali, vedrà la band portare la sua musica in diverse città d’Italia tra i prossimi mesi di giugno e settembre.

Queste le prima date confermate di “È Bello Perdersi - Tour d’Italie”:

26 giugno all’Arena Estiva Parco Mazzini di SALSOMAGGIORE TERME (PR)

28 giugno al Teatro romano di VERONA in occasione del Rumors Festival

29 giugno al Teatro Alfieri di ASTI

30 giugno al Cortile di Palazzo Reale a MILANO in occasione de La Milanesiana

3 luglio all’ISOLA DEL GIGLIO (GR) in occasione del Muvinar Festival

7 luglio in piazza del Kuerc a BORMIO (SO) in occasione de La Milanesiana

10 luglio in Villa Manin a CODROIPO (UD) in occasione di Villa Manin Estate 2021

20 luglio all’Arena Estiva del Teatro Bibiena di SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

22 luglio in Piazza del Rinascimento a URBINO in occasione de La Milanesiana

29 luglio al Campo Canoa di MANTOVA in occasione del Bike in Festival

1 agosto in Piazza Garibaldi a RAVENNA in occasione de La Milanesiana

4 agosto al Teatro Romano di FIESOLE (FI) in occasione de La Milanesiana, all’interno di Estate Fiesolana

6 agosto a BRA (CN) in occasione di Attraverso Festival

7 agosto al Parco Archeologico Villaggio Neolitico di TRAVO (PC) in occasione di Travo Balafolk Festival

15 agosto in Villa Olmo a COMO in occasione di Villa Olmo Festival

19 agosto all’Anfiteatro Romano di GUBBIO

2 settembre al Carroponte di SESTO SAN GIOVANNI (MI)