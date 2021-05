Oggi comincia Eurovision 2021: la guida e la prima semifinale

Prenderà il via questa sera a Rotterdam, l'edizione 2021 dell'Eurovision Song Contest: in svolgimento fino 22 maggio, con la semifinale. Si torna alla competizione: l'Olanda ha vinto l'edizione 2019, ma quella del 2020 non si è svolta per via della Pandemia, sostituita dall'evento (non competitivo) "Europe shine a light".

L'Italia è rappresentata dai Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo - ma in quanto parte dei "Big Five" si esibirà soltanto fuori gara. Entrerà in competizione direttamente sabato, in quanto parte dei "Big 5" (i cinque paesi fondatori): canterà nella seconda metà dello show (quella più ambita perché più vicina all'apertura del televoto) ed è tra le favorite dei bookmakers e della stampa.

Intanto, ci sono le due semifinali: che si svolgono questa sera 18 maggio e giovedì 20 maggio: si possono vedere su Rai4 dalle ore 21.00, con il commento di Saverio Raimondo ed Ema Stokholma (e in simulcast su RaiRadio2). La finale sarà sabato 22 maggio, in diretta su Rai1 dalle ore 21.00 (con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio). Per chi le volesse vedere senza commento, sono in streaming sul canale YouTube dell'Eurovision Song Contest.

In gara saranno 16 paesi: questi gli artisti con le rispettive canzoni

Lituania - The Roop , “Discoteque”

Slovenia - Ana Soklic, “Amen”

Russia - Manizha, “Russian Woman”

Svezia - Tusse, “Voices”

Australia - Montaigne, “Technicolour”

Macedonia del Nord - Vasil, “Here I Stand”

Ireland - Lesley Roy, “Maps”

Cipro - Elena Tsagrinou, “El Diablo”

Norvegia - TIX, “Fallen Angel”

Croazia - Albina Grčić, “Tick-Tock”

Belgio - Hooverphonic, “The Wrong Place”

Israele -Eden Alene, “Set Me Free”

Romania - Roxen, “Amnesia”

Azerbaijan - Samira Efendi, “Mata Hari”

Ucraina - Go_A, “Shum”

Malta, Destiny Chukunyere, “Je Me Casse”

Ad aver diritto di voto sulle performance in programma saranno tutti gli stati partecipanti alla prima semifinale oltre che a Olanda, Italia e Germania. Dei 16 concorrenti, ai dieci più votati sarà accordato l'accesso alla finale di sabato, 22 maggio.