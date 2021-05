Universal, c’è la data della quotazione

“Prima o entro” il 27 settembre 2021: questo, come comunicato ieri, 12 maggio, dalla società madre Vivendi, è il termine ufficiale per lo sbarco sul mercato Euronext di Amsterdam di Universal, la major alla quale una stima pre-IPO compilata da Goldman Sachs assegna un valore di 53 miliardi di dollari. La proposta di distribuzione delle azioni da parte della società guidata da Arnaud de Puyfontaine sarà votata in occasione della prossima assemblea degli azionisti, fissata per il 22 giugno.