Morgan “canta” Donatella Rettore, che con Cristina D’Avena si esibisce sulle note di “Wannabe” delle Spice Girls: video

Durante 'Name That Tune' l’artista lombardo si è esibito in playback sulle note di ‘Splendido splendente’. La squadra femminile, invece, ha scelto il brano delle Spice Girls