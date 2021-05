Hipgnosis, acquisito il catalogo del produttore Andy Wallace

Mentre - almeno al momento - rimane ancora sospesa l’ufficializzazione dell’acquisizione, da parte della società di edizioni guidata da Merck Mercuriadis, del catalogo dei Red Hot Chili Peppers, Hipgnosis apre ufficialmente la corsa al rock nel marketing dei cataloghi musicali mettendo le mani sul catalogo del produttore Andy Wallace: l’affare, secondo una nota diffusa dalla stessa azienda, riguarda un repertorio da oltre 17mila canzone, che solo nel corso del 2020 hanno generato 874mila dollari (in aumento di quasi 100mila dollari rispetto all’anno precedente), il 75% provenienti dallo sfruttamento dei titoli sulle piattaforme digitali. La cifra investita da Hipgnosis per concludere l’affare non è stata resa nota.