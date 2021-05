J-Ax, esce una nuova canzone sulla sua esperienza con il Covid-19

Più di un mese dopo aver svelato di aver contratto il Coronavirus e aver comunicato la cancellazione del concerto di J-Ax al Mediolanum Forum di Assago, avvisando i fan che “sto arrivando con tanta nuova musica”, il già frontman degli Articolo 31 ha annunciato l’uscita di una nuova canzone.

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social oggi, 13 maggio, il rapper milanese ha fatto sapere che a mezzanotte uscirà il singolo “Voglio la mamma”, ispirato dalla sua esperienza con il Covid-19.

“Come sempre quando mi capitano le sfighe, l’unico modo per esorcizzarle è attraverso la musica e quindi ho scritto una canzone su quello che mi è successo”, ha spiegato J-Ax nel video che accompagna l’annuncio.

Il brano in uscita domani, però, non è l’unica novità in arrivo da parte del 48enne cantante. Sempre nella clip condivisa su Instagram e riportata più sopra, l’ex Articolo 31 ha promesso: “Non è, però, che aver avuto il Covid mi abbia fatto diventare un tristone. Infatti, tornerò presto con il pezzo più zarro che abbia mai fatto. Mi farò aiutare, ma non vi svelo ancora nulla”. Ha aggiunto: “Vi dico solo che ‘Ostia lido’ in confronto è ‘La cura’ di Battiato e avrete novità tra non molto. Nel frattempo da Mezzanotte esce ‘Voglio la mamma’”.