80 volte Bob Dylan, Manuel Agnelli: "Insegna il dissenso nell'era del consenso"

"Un faro per me come per per tutti i musicisti, anche per quelli che hanno un genere musicale che non c'entra con il suo rock o con il suo folk". Non ha dubbi Manuel Agnelli, quando gli chiediamo di raccontare il grande cantautore che oggi compie 80 anni. "Sia Lennon che McCartney hanno raccontato l'influenza che ha avuto sui Beatles, per esempio, che apparentemente sono molto lontani.

Agnelli ha una formazione diversa, più legata al rock successivo, al post-punk e alla new wave. "Ma si sottovalura spesso la cura e l'ossessione che Dylan ha per la parte musicale: raccontava di aver cambiato le divisione ritmica delle canzoni per dargli una nuova veste. Un po' capisco anche perché non canti le canzoni dal vivo come le ha incise: per uno che è stato rivoluzionario, diventare uno scatenatore di karaoke dev'essere frustrante. Lui l'ha portata all'eccesso, come è nel suo caratterere. Rimane uno scomodo: nell'era del consenso a tutti i costi, un cantante che insegna il dissenso è ancora più prezioso.

Ecco il racconto di Manuel Agnelli di Bob Dylan, per Rockol