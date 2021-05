Apre un museo dedicato a Bob Dylan

A Bob Dylan verrà dedicato un museo, che sarà inaugurato il prossimo anno a Tulsa, Oklahoma. Come annunciato attraverso un post condiviso sui social, il “Bob Dylan Center” aprirà i battenti il 10 maggio 2022 e offrirà ai fan la possibilità di “accedere e interagire con più di 100.000 tesori culturali estratti dal ‘Bob Dylan Archive’”.

I contenuti tratti dall’archivio del cantautore di Duluth, acquistato dalla George Kaiser Family Foundation, e destinati al museo, sono - si legge nel messaggio pubblicato su Instagram e riportato di seguito - “manoscritti di alcune delle canzoni più apprezzate al mondo, registrazioni mai pubblicate prima, filmati di performance mai visti prima, fotografie rare e inedite, e altri oggetti inestimabili che abbracciano gli ineguagliabili sette decenni di Bob Dylan, come una delle figure culturali più importanti del mondo”.

Il sito web del museo dedicato alla voce di "Blowin' in the wind”, che il prossimo 24 maggio compirà 80 anni, fa sapere che il “Bob Dylan Center” - un edificio a tre piani progettato dallo studio di architettura Olson Kundig, guidato da Alan Maskin e situato a pochi passi dal Woody Guthrie Center - ospiterà, fra le altre cose, una mostra in continua evoluzione di articoli tratti dagli archivi, una “Columbia Records Gallery” incentrata sulla “creazione di alcune canzoni di Dylan come ‘Like a rolling stone’, ‘Tangled up in blue’ e "Chimes of freedom’”, e una sala di proiezioni.

“Il ‘Bob Dylan Center’ si impegna a esplorare la miriade di forme di creatività che arricchiscono il mondo che ci circonda”, si legge sul sito. E ancora: “Il museo si propone di educare, motivare e ispirare i visitatori a impegnarsi nelle proprie capacità di creatori. Attraverso mostre, programmi pubblici, spettacoli, conferenze e pubblicazioni, il centro mira a promuovere una conversazione sul ruolo della creatività nelle nostre vite”.