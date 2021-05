Concerti, a L.A. sezioni separate per vaccinati e non. E il pubblico…

L'Hollywood Bowl, il popolare anfiteatro losangelino all’aperto considerata una delle venue più prestigiose di tutta la California, ha fatto sapere che - in occasione dell’apertura della proprio stagione estiva 2021 - limiterà la propria capienza al 67% del totale separando la platea in due sezioni, una dedicata a quanti si siano già sottoposti alla vaccinazione completa da Covid-19 e l’altra ai non immunizzati.