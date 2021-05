Birra e metal: ecco la lager targata Iron Maiden

Bruce Dickinson, cantante e frontman degli Iron Maiden, nutre una passione autentica per la birra. Non solo come consumatore, ma anche come esperto e, dal 2013, come produttore. La gamma delle birre che l'artista cura è, da otto anni, identificabile sotto il marchio Trooper ed include birre lager, stout e IPA; da questa settimana, alla famiglia si è aggiunta una nuova entrata.