I trombati dalla Rock and Roll Hall of Fame 2021

Nella giornata di oggi sono stati annunciati i nomi di band e solisti che verranno inclusi nella Rock and Roll Hall of Fame per l'anno 2021, inclusione che verrà ufficializzata con la cerimonia che si svolgerà il prossimo 30 ottobre alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland (Ohio). Questi i nomi degli artisti eletti: Foo Fighters, Jay-Z, Tina Turner, Go-Go's, Carole King e Todd Rundgren.

A questa ristretta cerchia di musicisti che ce l'hanno fatta (diciamo così) ve ne è un'altra, ben più consistente, di quanti invece sono stati bocciati dalla giuria composta da oltre 1.000 artisti, storici e membri dell'industria musicale, il cui voto è stato combinato con quello dei fan espresso sul sito web della Rock & Roll Hall of Fame. Eccoli i trombati: Kate Bush, Rage Against The Machine, Iron Maiden. Ma anche New York Dolls, Mary J. Blige, Devo, Chaka Khan, Fela Kuti e Dionne Warwick, tutti musicisti che lo scorso mese di febbraio erano entrati a far parte della rosa dei possibili candidati.



Paul Stanley, inserito con i Kiss nella Hall of Fame nel 2014, dopo che si erano resi eleggibili nel 1999, su Twitter il mese scorso espresse il suo endorsement per gli Iron Maiden scrivendo: "Indipendentemente da chi scrive o meno, il Comitato li deve eleggere. Hanno contribuito a generare un intero genere musicale. Cos'altro bisogna fare ??". Il suo compagno di band Gene Simmons, in altri tempi, definì la Rock and Roll Hall Of Fame "uno scherzo".

Molti di quelli che non ce l'hanno fatta quest'anno forse verranno candidati l'anno prossimo. Chi non ce l'ha fatta è comunque in buona compagnia, per fare un paio di esempi, Motorhead e Judas Priest non sono mai stati eletti e una storica band come i Deep Purple, che poteva essere inclusa già nel 1993 dovette attendere fino al 2016.