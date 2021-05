Mercati emergenti: AfroCharts supera la soglia di 4 milioni di utenti

A un anno e poco più dal debutto sul mercato AfroCharts, il DSP dedicato alla musica africana fondato e diretto dall’informatico e imprenditore - residente negli USA, a Milwaukee - Leonard Novati, può contare su oltre 7000 artisti in catalogo e 4 milioni di utenti sparsi in 215 paesi in tutto il mondo, ma con un’ovvia prevelenza dei mercati del continente africano, in particolar modo di quello dello Zimbawe, che a oggi rappresenta il suo bacino di utenza più ricco.