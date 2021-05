Vasco Rossi e quella fastidiosa somiglianza con Bruce Willis

Gli account social hanno innumerevoli scopi e usi, ma anche e soprattutto per condividere riflessioni apparentemente di poco conto che poi di poco conto non sono mai. Per esempio, oggi Vasco Rossi sul proprio profilo Instagram rivela che se c'era una cosa che lo faceva incazzare, quando aveva praticamente rasato i capelli, era la gente che gli faceva notare una certa somiglianza con l'attore Bruce Willis.

Nulla di personale per carità, ma il rocker di Zocca, se proprio deve somigliare a qualcuno che questi sia almeno l'amato Steve McQueen, l'attore statunitense scomparso nel 1980, omaggiato da Vasco anche in uno dei suoi classici: “Vita spericolata”, brano incluso nell'album “Bollicine” uscito nel lontano 1983.