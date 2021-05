Lapo Elkann risponde a Luciano Moggi citando Fabrizio De André

E' una storia che parte dal lontano 2006, quando la Juventus a causa delle tristi vicende legate a calciopoli si vide retrocessa nella serie B del campionato di calcio italiano. Quindici anni dopo Lapo Elkann, grande tifoso della squadra bianconera con tanto di tatuaggio dello stemma del club torinese sull'avambraccio, dopo la debacle della scorsa domenica nella quale la Juventus ha perso contro il Milan per tre reti a zero dal suo account Twitter ha richiamato all'ordine il team chiedendo alla società più 'amore, rispetto, passione e professionalità'.

Vedere la Juventus così fa MALE al ❤️. La Storia e la Maglia MERITANO ➕AMORE, RISPETTO, PASSIONE e PROFESSIONALITÀ🤍🖤. SVEGLIATEVIII TUTTI ⏰ pic.twitter.com/hJ3j3SZ4Zu — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 10, 2021

Al messaggio sui social network del rampollo di casa Agnelli ha risposto dalle pagine del quotidiano Libero l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, in carica all'epoca di calciopoli, con un articolo intitolato 'Lapo chiede amore per la Signora, però in quel 2006...' Elkann non ha lasciato passare l'attacco di Moggi e ha risposto nuovamente a mezzo social pubblicando quanto cantava Fabrizio De André nella sua “Bocca di rosa”, canzone pubblicata dal cantautore genovese nell'album “Volume 1°” uscito nel 1967.