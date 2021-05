Ticketing, Dice in espansione: nuova sede negli USA e un occhio alle licenze

Dice, la start-up britannica di biglietteria digitale su mobile che solo lo scorso mese di marzo ha attivato una divisione dedicata al merchandise, “Merch On Dice”, ha annunciato l’apertura di una filiale oltreoceano: la società ha aperto nuovi uffici per coordinare le proprie attività in nordamerica a New York. A sovraintendere alle operazioni di avvio è stato chiamato Russ Tannen, già nell’organico della società promosso a presidente del nuovo distaccamento.