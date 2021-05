Ci sono un orario, le 17 di oggi, e due coordinate: 45.4637036 9.286076 e 41.9036255 12.5393678. Cosmo sta per tornare. Le coordinate geografiche corrispondono rispettivamente all’Idroscalo di Milano, dov’è il Circolo Magnolia, e al Monk di Roma. Cosmo sta per lanciare nuova musica e un nuovo tour? Lo fanno pensare sia la foto, che lo ritrae in mezzo al verde circondato da casse e con una palla da discoteca appesa a un albero. L’artista abbia cancellato tutti i post precedenti su Instagram, come spesso si fa quando si deve lanciare un nuovo progetto. L’ultimo album di Cosmo è "Cosmotronic" del 2018. Nel frattempo si è dedicato a vari progetti tra cui la scrittura della colonna sonora del corto di Luca Guadagnino "Fiori fiori fiori!".