Morrissey, ecco la canzone parodia dei Simpson. ASCOLTA

L'ex frontman degli Smiths Morrissey è stato il protagonista – ne viene fatta una parodia - di un recente episodio della famosa serie a disegni animati The Simpsons. Nell'episodio intitolato 'Panic on the Streets of Springfield' Lisa (la secondogenita della famiglia Simpson, ndr) è ossessionata da un cantante britannico di nome Quilloughby, la cui somiglianza e personalità è ispirata a Morrissey. Lisa scopre Quilloughby e la sua band, gli Snuffs, su un servizio di streaming, e rimane immediatamente affascinata dal "loro marchio di musica colta e sardonica" e dal suo "vegetarianismo militante". Quilloughby, doppiato dall'attore britannico Benedict Cumberbatch, appare quindi nella vita di Lisa in forma immaginaria, anche se come il se stesso degli anni '80.

L’episodio è ricco di canzoni originali, scritte insieme a Bret McKenzie dei Flight of the Concords. Tra queste c’è "Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)", oltre a "Hamburger Homicide" (un omaggio a "Meat Is Murder" degli Smiths) e "How Late is Then?" (probabilmente ispirata a "How Soon Is Now?"). I Simpson hanno proprio pubblicato una canzone estratta dal recente episodio “dedicato” a Morrissey. Si intitola "Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)", ed è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming.

In un messaggio pubblicato sul suo account Facebook, Morrissey ha criticato i Simpson per aver cercato di "trarre vantaggio da polemiche a buon mercato". Ha scritto il 61enne musicista britannico: "Quando uno show si piega così in basso da usare tattiche così aspere e odiose come mostrare il personaggio di Morrissey con la pancia che esce dalla maglia (quando non è mai stato così in nessun momento della sua carriera) viene da chiedersi quale sia il vero gruppo offensivo e razzista qui. Ancora peggio, chiamare il personaggio di Morrissey razzista, senza sottolineare alcun caso specifico, non serve a nulla. Serve solo a insultare l'artista."