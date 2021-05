Sony Music, dal Global Social Justice Fund 100 milioni a oltre 90 no profit di tutto il mondo

Sony Music ha distribuito a oltre 90 associazioni benefiche operanti a livello internazionale 100 milioni di dollari previsti dal Global Social Justice Fund, programma attivato dalla major diretta da Rob Stringer per combattere “diseguaglianze e ingiustizie” su scala globale: tra i beneficiari dello stanziamento ci sono organizzazioni no profit come la brasiliana Fondo Guadalupe Musalem, la canadese Pour 3 Points, le britanniche Key4Life e Young Urban Arts Foundation e le americane Advancement Project e Race Forward.