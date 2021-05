Laura Pausini ai David di Donatello: "Felice di essere italiana, qui mi cago sotto"

Con una performance di Laura Pausini, che ha cantato "Io si (Seen)", dal Teatro Dell'Opera, si sono aperti ieri i David di Donatello, i premi del cinema italiano. La cerimonia si è svolta in parte dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e in parte dal teatro. Pausini era anche in nomination per la miglior canzone originale, uno dei due premi musicali, assieme a quello per il miglior compositore. La vittoria è però andata a "Immigrato" di Checcho Zalone, canzone del film "Tolo Tolo". Intervistata da Carlo Conti, la cantante ha voluto ringraziare la sua squadra di lavoro e spiegare che cosa significhi per lei cantare in Italia:

Vi ringrazio per avere pensato alla candidatura di questa canzone, della nostra canzone, non è solo mia. È legata alla ‘Vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. Io quest’anno ho vissuto molti sogni, li ho vissuti insieme alla famiglia di questo film. Voglio ringraziare ancora Edoardo Ponti, la meravigliosa Sophia Loren, unica, un nome e una garanzia. Ringrazio Diane Warren e Niccolò Agliardi. Per me è strano essere qui, in mezzo a tanti attori importanti del mio Paese. Il posto dove me la faccio più sotto continua ad essere l’Italia, infatti ho più tremato stasera che agli Oscar. Meglio così. Vuol dire che sono italiana, che sono felice di essere italiana e mi cago sotto in Italia.