Spotify, tensione in Turchia con l’agenzia radiotelevisiva

L’RTÜK, l’agenzia governativa per le comunicazioni radio-televisive, ha formalmente richiesto a Spotify di “regolare” i propri contenuti con particolare riferimento agli oltre due milioni e mezzo di podcast presenti sulla piattaforma streaming: secondo Arab News, il perentorio avvertimento recapitato ai vertici del DSP svedese sarebbe da imputare alla popolarità conquistata dalle voci ospitate dalla società di Daniel Ek, che rappresentano “uno spazio relativamente libero in un ecosistema mediatico in cui quasi il 90% delle aziende è legato a società filo-governative”.