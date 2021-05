Queen, nuovo brano in arrivo? “Deve essere perfetto”

“Già, ci siamo divertiti un po’, ma di fatto non abbiamo portato a termine nulla che ci soddisfacesse. Deve essere perfetto, deve essere grandioso se ce ne usciamo con qualcosa… Ma sì, potrebbe succedere”.

Così Brian May, in compagnia del collega Roger Taylor, durante il podcast “Rock This With Allison Hagendorf” su Spotify, mentre raccontava al conduttore del tentativo di registrare un nuovo pezzo dei Queen insieme al cantante Adam Lambert. Nonostante la decisione finale sia stata contro la pubblicazione – i tre si trovavano a Nashville – Taylor ha aggiunto:

“Mi piacerebbe che accadesse ma, come ha detto Brian, deve essere veramente qualcosa di grandioso. Non può essere qualcosa di ordinario, e credo che saremmo tutti parecchio delusi se uscissimo con un pezzo per poi sentire tutti che fanno ‘Hmmm…’. Deve essere bello”.

I due membri dei Queen, peraltro, hanno speso parole di miele per il cantante. Così Taylor:

"Adam è un talento eccezionale, e posso solo parlare di lui in termini eccellenti. La sua voce non è seconda a quella di nessuno. Non è stato nulla meno che un piacere lavorare con lui, ed ecco perchè continuiamo a farlo".

E May:

"Lo chiamo G.F.G — the gift from God (il dono di Dio) — perchè non lo stavamo cercando. E in qualche modo lui era là. E naturalmente non imita Freddie in alcun modo, ma è all’altezza di interpretare ognuna di quelle canzoni e renderle speciali, pure alla luce della loro storia. Non ha un ruolo facile ed è un fenomeno, senza dubbi. Nessun altro avrebbe potuto essere al suo posto. Adoriamo Adam, e speriamo di riunirci con lui tra maggio e giugno".

Lambert è di fatto il cantante dei redivivi Queen dal 2011. La sua prima apparizione con la band al posto di Freddie Mercury ebbe luogo durante "American Idol" nel maggio 2009 (Lambert sarebbe arrivato secondo), con un’esecuzione memorabile di "We Are The Champions"; seguirono vari tour in cui Lambert divenne, di fatto, il sostituto ufficiale del sostituto originale, Paul Rodgers dei Bad Company, che fu con i Queen dal 2004 al 2008.