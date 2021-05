Chi era Jim Hutton, il fidanzato di Freddie Mercury

Quando aveva 24 anni, Freddie Mercury incontrò l’amore della sua vita – era una donna ed il suo nome era Mary Austin. La ragazza lavorava come commessa in una boutique a Londra e i due si fidanzarono presto ufficialmente. Il matrimonio era già in vista e, nel frattempo, Mercury era diventato la superstar globale che tutti conoscono. Ma prima che le nozze fossero finalizzate, il cantante confessò a Mary che era bisessuale ed il progetto saltò, con lui che lasciò la casa che condividevano e poi le comprò un appartamento. Paradossalmente, la fine di quella vicenda sarebbe anche diventata l’inizio della più grande amicizia di Freddie Mercury, il quale rimase legatissimo a Mary Austin fino alla fine dei suoi giorni e la definì ripetutamente l’amore della sua vita.

L’altra presenza sentimentale fondamentale nell’esistenza del frontman dei Queen fu invece un uomo, Jim Hutton. Mercury lo incontrò in un gay bar di Londra nella prima metà degli anni ’80 quando il futuro compagno faceva il parrucchiere (la sua città di origine era County Carlow). Lo sconosciuto nel bar non riconobbe la rockstar e, in ogni caso, declinò la sua offerta di un drink. Tempo dopo i due si incontrarono nuovamente e stavolta Hutton accettò quel drink... Presto i due iniziarono una relazione e Hutton si installò nell’appartamento di Mercury, restando al suo fianco fino alla sua morte, avvenuta come è noto il 24 novembre 1991, quando l’artista aveva 45 anni, dopo circa quattro anni di malattia: il decesso sopravvenne infatti per una broncopolmonite sorta come complicazione da AIDS.

La presenza di Hutton – restato per anni praticamente un segreto, avendo trascorso gran parte della relazione con il frontman dei Queen quando a questi era già stato diagnosticato l’AIDS – si manifestò appieno soprattutto dopo la morte di Mercury. Il partner della scomparsa rockstar dovette lasciare la magione che occupava insieme a Mercury, la splendida Garden Lodge che il cantante aveva lasciato – come peraltro la maggior parte della sua fortuna – a Mary Austin. Mercury, il cui patrimonio venne stimato al momento della sua scomparsa in circa 30 milioni di sterline e che si sarebbe accresciuto post-mortem con il regolare e abbondante afflusso di royalties da copyright, tuttavia, gli lasciò in eredità 500.000 sterline: Hutton utilizzò la somma per tornare a risistemarsi nella sua terra madre, l’Irlanda.

Tanta riservatezza in vita lasciò poi spazio - forse anche per motivi economici - a molte rivelazioni sul suo rapporto con la rockstar, contenute in un libro di memorie da lui pubblicato con il titolo “Mercury and Me” nel 1994. Nel libro condivise con il lettore aneddoti e foto inedite con Freddie Mercury. Non nascose il suo risentimento nei confronti di Mary Austin, la cui decisione di sradicarlo da Garden Lodge (gli concesse tre mesi per svuotare quella casa vittoriana di 28 stanze, sloggiare e risistemarsi) fu per lui devastante. Hutton dichiarò che scrivere il libro era stato per lui una forma di terapia per superare lo shock della perdita del compagno.

Hutton sopravvisse a Mercury per 19 anni: morì l’1 gennaio 2010, tre giorni prima di compiere 61 anni, arrendendosi al cancro ai polmoni dopo una lunga battaglia contro la malattia. A Hutton era stato diagnosticato l’AIDS vent’anni prima e raccontò che impiegò quasi un anno prima di trovare il coraggio di confessare a Freddie che aveva contratto la sua stessa malattia. Contrariamente a quanto originariamente diffuso dai media locali, Hutton non morì di complicazioni da AIDS.