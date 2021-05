Jovanotti ha remixato e cantato l'ultimo singolo di Vasco Brondi

Tra Jovanotti e Vasco Brondi c'è una decennale amicizia e storia di collaborazioni, da quando Lorenzo chiamò Le Luci Della Centrale Elettrica in apertura del suo "Ora in Tour" nel 2011. I due poi collaborarono a "L'estate addosso", canzone scritta a partire dal film dallo stesso titolo di Gabriele Muccino e poi inclusa in "Lorenzo 2015 CC". I due si sono ritrovati diverse volte, tra cui il Jova Beach Party, nel 2019

Oggi Lorenzo ha condiviso una nuova collaborazione: un remix dell'ultimo singolo "Ci abbracciamo", tratto dal primo disco di Brondi a suo nome, “Paesaggio dopo la battaglia”. Il remix è in download gratuito su Bandcamp: Jovanotti, oltre che aggiungere beat e ritmo, presta la sua voce ai cori. Il brano è stato "Prodotto by leo fresco nel “tenda studio” di vattalapesca in provincia di chissadove", come recitano le note: si ascolta e si scarica qui.

Questa la nostra videointervista a Vasco Brondi:

Qua invece una rilettura di "In viaggio" de CSI.