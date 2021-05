David di Donatello, stasera la cerimonia: le nomination musicali

Si svolgono questa sera i David di Donatello, i premi del cinema italiano: la cerimonia della 66° edizione è trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione Carlo Conti e con la regia di Maurizio Pagnussat. La cerimonia si svolgerà con la presenza dei candidati di tutte le categorie ed è trasmessa dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e Teatro dell’Opera di Roma. È prevista una performance di Laura Pausini, che canterà "Io si (Seen)" - vincitrice dei Golden Globes e nominata all'Oscar.

La Pausini è anche in nomination: come da tradizione, i Davidi hanno anche due categorie musicali - miglior canzone e compositore - con in gara pesi grossi della musica italiana: da Claudio Baglioni ad appunto Laura Pausini, da Nicola Piovani e Niccolò Contessa (rispettivamente in gara per la colonna sonora di "Hammamet" e d "I predatori".

Ecco le nomination per la Canzone Originale (premio l'anno scorso vinto da Diodato con "Che vita meravigliosa")

"Gli anni più belli” – Claudio Baglioni ("Gli anni più belli")

“Immigrato” – Checco Zalone ("Tolo Tolo")

“Invisible” – La Tarma ("Volevo nascondermi")

“Io sì (Seen)” – Laura Pausini ("La vita davanti a sé")

“Miles Away” – Ginevra ("Non odiare")

Il Premio per il miglior compositore vede invece in lizza: