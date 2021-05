Il Volo, il 5 giugno a Verona l’omaggio a Morricone: ‘Il progetto più bello della nostra carriera’

E’ stata presentata oggi,martedì 11 maggio, a Verona, la serata “Il Volo - Tribute to Ennio Morricone”, evento che il prossimo 5 giugno vedrà il trio vocale composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble rendere omaggio al grande Maestro scomparso il 6 luglio scorso all’Arena di Verona.

Il concerto sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai Uno, e sarà ripreso anche dalla PBS, il network pubblico americano che consorzia oltre 340 emittenti statunitensi. All’evento interverrà anche il Maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio: l’orchestra che accompagnerà Il Volo sarà diretta da un altro figlio d’arte, Marcello Rota, figlio del grande compositore di colonne sonore Nino Rota.

I biglietti saranno messi in vendita a partire dal prossimo venerdì, 14 maggio, sul circuito TicketOne: i possessori dei biglietti per il tour rinviato potranno acquistare i tagliandi a prezzo speciale.

Nella scaletta dello show, oltre ai temi resi noti dalle colonne sonore di opere come “Nuovo Cinema Paradiso”, “Mission” e “C’era una volta il west”, saranno presenti anche i principali successi del trio, che nel corso della presentazione alla stampa ha annunciato l’avvio del prossimo tour per il 18 maggio 2022 da New York.

“Per noi questa è una meravigliosa avventura, vogliamo ricordare il Maestro nel migliore dei modi a un anno dalla sua scomparsa”, ha dichiarato Ginoble: “Crediamo di avere avuto una crescita personale e artistica: siamo nati come bambini prodigio e dopo 12 anni di carriera con questo progetto possiamo dirci soddisfatti. E‘ il progetto più bello della nostra carriera”.

“Finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ne potevamo più”, gli ha fatto eco Barone: “Grazie al sostegno di tutti il 5 giugno daremo questo messaggio di ottimismo, dopo un anno incredibilmente difficile. Abbiamo tanta voglia di salire sul palco e siamo emozionati nel vedere tanta gente lavorare con noi. Oggi come non mai il progetto di Morricone ha suscitato interesse a livello internazionale. La nostra speranza è quella di portare questo spettacolo in giro per il mondo”.

“L’Arena è una delle icone della nostra Italia, uno dei pochi simboli come il Colosseo o Venezia che vengono puntualmente ricordati. Quello del 5 giugno sarà l’unico nostro concerto nel 2021”, ha concluso Boschetto.

Il tributo a Morricone si concretizzerà anche in un nuovo disco da studio dei Il Volo che sarà pubblicato prossimamente, a livello internazionale, da Sony Music.