I Maneskin suonano "Zitti e buoni" in acustico per l'Eurovision (nella versione "pulita")

Si avvicina l'Eurovision Song Contest 2021, che si svolgerà a Rotterdam all’Ahoy Arena il 18, 20 e 22 maggio: l'Italia sarà rappresentata dai Maneskin con "Zitti e buoni", la canzone vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo. E la band romana è nel pieno dei preparativi. Si stanno svolgendo - ovviamente in digitale - i tradizionali pre-party nelle varie nazioni, in cui i partecipanti si presentano: l'Italia ha appena diffuso su RaiPlay il suo, con 21 video dei cantanti/band in gara.

Ma la prima vera chicca è che la band ha caricato sul canale dell'ESC una versione acustica di "Zitti e buoni": la canzone è eseguita nella versione "pulita" che verrà portata alla manifestazione, senza le parolacce, che da regolamento non sono permesse.

Come vi raccontavamo, '"Eurovision version" di "Zitti e buoni" è più breve, dura 3 minuti (sono stati tagliati 19 secondi per la durata standard dei brani e dal testo sono state omesse le parole "coglioni" e "cazzo". La band aveva commentato

“Siamo ribelli, ma non stupidi. Non avrebbe avuto senso farci eliminare dall’Eurovision per un paio di parolacce, non è quello il fulcro della canzone. C’è un regolamento che parla chiaro – bisogna anche capire il contesto in cui si portano le canzoni. Anche sulla durata siamo dovuti intervenire."

Ma non è una novità, né si tratta di censura: le canzoni che vengono portate all'ESC vengono sempre modificate. Nel 2017, per esempio, Francesco Gabbani dovette ridurre la canzone di 30", togliendo una parte della prima strofa e la frase "Piovono gocce di Chanel su corpi asettici...", perché nel regolamento non si possono citare marchi commerciali.

A Rotterdam si stanno già svolgendo i preparativi: i concorrenti stanno effettuando i primi "Reharsal" sul palco della Ahoy Arena: i Maneskin cominceranno giovedì, e a seguire faranno i primi meet & greet e incontri. Qua tutte le informazioni e lo schema della manifestazione