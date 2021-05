IMPALA, al via il Diversity and Inclusion Survey

Come già annunciato a metà dello scorso gennaio IMPALA, l’associazione che rappresenta le etichette indipendenti europee, prosegue nella sua opera di promozione e valorizzazione di diversità culturale e spirito inclusivo attraverso iniziative ad hoc estese a tutti i suoi soci: dopo i corsi di formazione gratuiti rivolti alle aziende la no profit fondata nel 2000 ha avviato il Diversity and Inclusion Survey, indagine volta a “mappare le migliori pratiche, gli sviluppi locali e i progetti riguardanti la diversità e l'inclusione nel settore della musica indipendente europea”.