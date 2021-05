Morgan, sarcasmo su Fiorella Mannoia in TV: ‘Wow, che novità’

Con un post pubblicato sul proprio canale Instagram ufficiale Morgan si è espresso in toni molto sarcastici nei confronti di Fiorella Mannoia, il cui programma “Un, due, tre... Fiorella!” - la cui prima edizione fu trasmessa nel 2017 - potrebbe fare ritorno sui RAI Uno in prima serata entro la fine del 2021.

“Wow! Torna Fiorella Mannoia con il suo programma musicale su Rai Uno”, avverte i propri follower l’artista lombardo: “Ma che bello, che ideona fantastica, chissà quante cose scopriremo e poi chissà che ironica ci riserverà questa nuova edizione. Che il bello il paese in cui vivo, meritocratico e che ha a cuore la cultura! Wow!”.

Lo sfogo è da inquadrare nel complesso rapporto che lega il già leader dei Bluvertigo - che proprio in questi giorni, infortunio permettendo, dovrebbe essere al lavoro su un nuovo album in studio con la sua storica band - e il servizio pubblico: Marco Castoldi - questo il nome all’anagrafe dell’artista - fu espulso dalla giuria di Amasanremo, la trasmissione televisiva di Rai Uno legata alla categoria Giovani dello scorso Festival di Sanremo, in seguito alle ben note esternazioni a carico del direttore artistico e conduttore della manifestazione Amadeus e dell’emittente relativamente alla sua esclusione dalla passata edizione del Festival della Canzone Italiana.